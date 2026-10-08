Apareció la joven de 18 años que era intensamente buscada en Mar del Plata

Después de varias horas de búsqueda y preocupación, Priscila Pérez Panasia, la joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida, regresó con su familia y se encuentra nuevamente en su casa.

Priscila había sido vista por última vez el miércoles a las 19, cuando se dirigía a un curso. Según se había informado, su última ubicación conocida había sido en inmediaciones de Fortunato de la Plaza y Mac Gaul, situación que generó preocupación entre sus familiares y allegados.

La joven había sido vista por última vez durante la tarde del miércoles, cuando salió para asistir a un curso y no regresó a su casa.

Durante las horas en las que se intentaba establecer su paradero, la familia logró mantener un breve contacto con la joven. Según contó su madre a 0223, Priscila les envió un mensaje en el que aseguró que se encontraba en la casa de una amiga.

Sin embargo, después de ese contacto, el teléfono de la joven se apagó y sus familiares volvieron a perder comunicación con ella. Ante esta situación, continuaron con la búsqueda y pidieron ayuda para poder localizarla.

La noticia fue confirmada por su familia a 0223.

Finalmente, un amigo de Priscila logró comunicarse con ella: "Le pidió por favor que vaya para la casa si quería, que nos tenía a todos muy preocupados", relató la hermana en diálogo con 0223.

Poco después, Priscila regresó junto a la familia de su amigo, que se comunicó con sus allegados para avisar que la joven se encontraba allí. "Fuimos a buscarla con mi papá y mi tío", contó. De esta manera, luego de horas de incertidumbre , la joven pudo reencontrarse con sus familiares.