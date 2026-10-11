Buscan a un joven de 25 años que desapareció hace una semana en Mar del Plata: "Se tomó el 501 y no lo vimos más"

"Estamos muy preocupados", expresaron desde el entorno familiar de Marcos.

La noche del domingo 4 de octubre, Marcos Antonio López tomó un colectivo de la línea 501 en el barrio Santa Rosa del Mar y desde entonces su familia no lo volvió a ver.

Radicaron la denuncia correspondiente por averiguación de paradero y desde hace casi una semana llevan adelante una búsqueda desesperada por toda la ciudad. La situación los mantiene en estado de extrema preocupación.

En el afán de ampliar el alcance de la búsqueda y lograr que el pedido de colaboración a la comunidad llegue a la mayor cantidad de personas posible, los familiares de Marcos solicitan la máxima difusión de su imagen.

Ante cualquier dato o información relevante, o si alguien cree haberlo visto, se puede comunicar a los siguientes números telefónicos:

223 422-3316

223 558-7168

También se puede dar aviso a la comisaría más cercana o llamar al 911.