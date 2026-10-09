Buscan a un joven de 28 años que desapareció tras salir de su casa: "Después vengo"

Buscan a Braian Ezequiel Gómez, un joven de 28 años que desapareció el pasado miércoles después de salir de su casa, ubicada en Luis Agote al 1500, en el barrio Puerto de Mar del Plata. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias de él y pide ayuda para encontrarlo.

Según la denuncia que radicó su madre y a la que tuvo acceso 0223, Braian se fue de su casa cerca de las 19. Antes de salir, les dijo: "Después vengo". Sin embargo, no regresó y desde ese momento se desconoce dónde está.

"Siempre avisa dónde está. Esta vez no sabemos nada de él", explicaron sus familiares, preocupados porque, según contaron, no suele ausentarse durante tanto tiempo sin comunicarse.

"Salimos a buscarlo con mi marido y le preguntamos a los amigos en la zona en la que suele andar en el barrio y nos dijeron que no lo habían visto. Me pareció raro porque mi hijo no es de perderse, suele avisarnos si se va a quedar en algún lado. Nunca se va tanto tiempo", contó su mamá.

Además, señaló que Braian tiene una hija de dos años, cuya guarda está a su cargo desde hace tiempo.

Cómo identificarlo

Braian es delgado, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez blanca, ojos color pardo y cabello castaño corto, rapado a los costados.

Al momento de salir de su casa vestía un pantalón de jean jaspeado con roturas en las rodillas, zapatillas negras con azul y un buzo de algodón verde con una calavera en la espalda.

También tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la palabra "Ohana" y, según la descripción aportada por su familia, no presenta cicatrices.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar a Braian pueden comunicarse directamente con sus familiares a los siguientes números:

Valeria, su mamá: 2235949785.

2235949785. Alejandro, su papá: 2235790115.

2235790115. Aldana, su hermana: 2233392619.

Cualquier dato que permita establecer dónde está puede ser importante para avanzar en su búsqueda.