Buscan desesperadamente a un hombre de 37 años en Mar del Plata: "Puede estar desorientado"

Maximiliano fue visto por última vez en Plaza Mitre en septiembre del 2026.

Maximiliano Hernán Marquina fue visto por última vez en septiembre del 2026 en las inmediaciones de la Plaza Mitre de Mar del Plata. Su familia lo busca desesperadamente.

Maximiliano tiene 37 años, mide 1,70 mts, es de tez blanca y de contextura física delgada. "Se dejó de comunicar conmigo hace algunos meses, pero sabe mi número de memoria, creemos que puede estar desorientado", contó su tía a 0223.

Fue visto en Plaza Mitre y no reconocía a las personas.

"Pensamos que quizás le pasó algo, porque nos han dicho que lo han visto, pero que él no reconoce a las personas", agregaron desde el entorno familiar.

"Él tiene problemas de vista, creemos que por ahí no ve o que quizás tiene algún problema neurológico", agregaron. Cualquier información que pueda servir para encontrarlo resulta sumamente valiosa para su familia.

Quienes quieran aportar datos pueden comunicarse a través del teléfono 223 - 4262518. Compartir la imagen para ampliar el alcance de la búsqueda también es una ayuda.