Apareció el joven de 28 años que era buscado por su familia en Mar del Plata

Braian Ezequiel Gómez, el joven de 28 años que era intensamente buscado por su familia en Mar del Plata, apareció luego de varias horas sin noticias sobre su paradero.

Según confirmaron sus familiares a 0223, el joven se comunicó para informar que se encuentra en la casa de una amiga.

La búsqueda había comenzado después de que Gómez saliera de su vivienda, ubicada en Luis Agote al 1500, en el barrio Puerto, el pasado miércoles alrededor de las 19. Antes de irse, les había dicho a sus familiares: "Después vengo". Sin embargo, no regresó y sus allegados perdieron contacto con él.

La preocupación de su familia

La ausencia había generado preocupación entre sus familiares, quienes aseguraban que el joven no solía permanecer tanto tiempo fuera de su casa sin avisar dónde estaba.

"Siempre avisa dónde está. Esta vez no sabemos nada de él", habían explicado durante la búsqueda.

Su madre contó que, junto a su marido, recorrieron distintos sectores del barrio donde su hijo suele frecuentar y consultaron a sus amigos, aunque ninguno pudo aportar información sobre su paradero.

Además, la mujer había señalado que su Braian tiene una hija de dos años, cuya guarda está a su cargo desde hace tiempo.

Finalmente, la comunicación del joven permitió llevar tranquilidad a sus familiares, que habían solicitado colaboración para dar con él.