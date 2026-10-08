"Dijo que estaba en lo de una amiga y se apagó su teléfono": búsqueda desesperada de una adolescente
Priscila Pérez Panasia fue vista por última vez este miércoles, cuando asistió a un curso en la zona de Fortunato de la Plaza y Mac Gaul. Su familia realizó la denuncia y pidió ayuda para encontrarla.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una joven de 18 años es buscada en toda Mar del Plata desde este miércoles, cuando salió para asistir a un curso en el barrio Bosque Grande y no regresó a su casa.
Se trata de Priscila Pérez Panasia, quien fue vista por última vez el 7 de octubre en inmediaciones de Fortunato de la Plaza y Mac Gaul.
Al momento de su desaparición vestía zapatillas Puma blancas, jean azul y una campera negra corta con capucha. Es de tez morocha y tiene el pelo largo y negro.
Según contó su madre a 0223, la familia logró comunicarse con ella durante la búsqueda y Priscila les envió un mensaje en el que dijo que se encontraba en la casa de una amiga. Después de ese contacto, su teléfono se apagó y desde entonces no volvieron a tener noticias.
La mujer contó además que hace aproximadamente un mes habían atravesado una situación similar, cuando durante algunas horas no lograban localizarla. En esta oportunidad, la preocupación aumentó porque la joven se encuentra bajo tratamiento médico y necesita tomar su medicación, según explicó su familia.
La denuncia por su desaparición ya fue realizada y personal policial trabaja en su búsqueda. La familia también intenta reconstruir sus últimos movimientos para poder encontrarla.
“Que no tenga miedo, que vuelva. No le va a pasar nada”, pidió su mamá a través de 0223, mientras aguarda cualquier información que permita dar con el paradero de la joven.
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