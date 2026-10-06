De Mar del Plata al mundo: un alfajor que es furor llega a un evento internacional

El emblema gastronómico por excelencia de Mar del Plata volverá a ser el gran protagonista de una jornada histórica que promete traspasar fronteras. Se trata de La Noche de los Alfajores, un evento multitudinario agendado para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre donde marcas de toda la región ofrecerán degustaciones, promociones de hasta el 50% de descuento y lanzamientos exclusivos.

La gran novedad de esta edición será su primera expansión internacional directa hacia el mercado uruguayo, consolidando el perfil de las recetas locales en el Río de la Plata.

Cómo será La Noche de los Alfajores, con la presencia de marplatenses

La tradición local ocupa un lugar central en la evolución de esta golosina icónica, habiendo transformado a las clásicas cajas de regalo en el recuerdo definitivo de las vacaciones costeras. En el marco de esta celebración se destaca la participación de productores artesanales nacidos en el corazón del puerto, como es el caso de una firma familiar local. Este emprendimiento cobró notoriedad por elaborar unidades gigantes de casi el doble de peso promedio, sin aditivos ni conservantes sintéticos en su proceso, y serán el representante marplatense.

Los alfajores marplatenses, siempre a la orden del día.

Esta reconocida marca local esconde una simpática anécdota que refleja la identidad de las producciones caseras. La denominación surgió en 2017 cuando los fundadores moldeaban a mano sus primeros chocolates e imponentes rellenos sin recurrir a matrices industriales. Al observar las formas irregulares de las tapas, al padre de la familia se le escapó una expresión en italiano que bautizó para siempre a las golosinas con el término "mal hechos", sello que terminaría conquistando al público visitante.

Lo que inició como una preparación doméstica pensada para compartir en reuniones sociales escaló rápidamente hasta transformarse en un verdadero fenómeno comercial que supera el millar de unidades vendidas a diario.

Las autoridades del evento confirmaron que la convocatoria permanecerá abierta para la incorporación de chocolaterías, tiendas especializadas, cafeterías y plataformas de comercio electrónico de la zona. A medida que se aproxime la fecha de inicio, se publicará la nómina definitiva con todos los locales adheridos para que el público pueda planificar su recorrido de compras.