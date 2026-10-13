Paritaria municipal en Pinamar: rechazan la nueva oferta salarial de Ibarguren

Desde el STMP cuestionaron tanto el porcentaje como la modalidad de pago propuesta por Ibarguren.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP) rechazaron una nueva propuesta salarial del Ejecutivo local a cargo de Juan Ibarguren, que ofreció completar un aumento del 10% no remunerativo para los trabajadores municipales, con el pago en dos tramos durante octubre.

El gremio consideró insuficiente la oferta y reclamó que los incrementos otorgados durante el año se incorporen al salario básico.

La propuesta se presentó durante una audiencia paritaria realizada días atrás nte el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo planteó sumar un 2% al 8% ofrecido anteriormente, hasta alcanzar un 10% no remunerativo, distribuido en dos pagos del 5% durante octubre.

Ibarguren presentó otra propuesta de aumento rechazada en Pinamar.

Desde el STMP cuestionaron tanto el porcentaje como la modalidad de pago, en función de la evolución de la inflación acumulada. Además, insistieron en la necesidad de avanzar en el blanqueo de los aumentos salariales concedidos durante 2026.

La negociación entre el gobierno municipal y el sindicato continúa abierta, sin un acuerdo sobre la propuesta presentada. Según informó la organización gremial, se fijó una nueva audiencia para el 12 de noviembre, cuando las partes volverán a discutir la actualización salarial y los reclamos de los trabajadores municipales.