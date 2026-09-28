A casi 10 meses del brutal accidente en los médanos, cómo es la vida de Bastian Jerez

Bastian Jerez (9) el nene que sufrió un gravísimo accidente el pasado 12 de enero en La Frontera, en Pinamar, pudo reencontrarse con la doctora que le salvó la vida, mientras evoluciona de las serias secuelas producto del choque entre una camioneta y un UTV.

Luego de estar internado unas cinco semanas en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde se le practicaron las primeras cirugías por las múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves, se lo trasladó en un avión sanitario a Buenos Aires, para que esté más cerca de su familia.

En total, Bastian pasó por 17 operaciones, seis meses de terapia intensiva y milagrosamente Bastian hoy puede hablar, mover los brazos y los dedos. Con la ayuda de kinesiología, busca recuperar la deglución.

Esta semana, el nene se reencontró con Melina Santillán, la pediatra que pasaba de casualidad por esa zona de la playa en Pinamar y le hizo un RCP que le salvó la vida. Bastian la reconoció, se emocionó y le agradeció por haberle salvado la vida.

“Yo lo entregué en las peores condiciones, en el momento más grave, cuando no sabíamos qué iba a pasar, que no sabíamos si pasaba la noche. Y después de ver que después de ocho meses él me reconoce y está bien, no tiene precio”, contó emocionada Melina.

Bastian estuvo internado cinco semanas en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

“Él no me conoce, pero quiere conocerme. Eso es lo más lindo. Que un niño reconozca que alguien le salvó la vida” y agregó: “Este es el final feliz que todos esperábamos tener. Todavía falta, pero estamos en camino”.

Bastian pasó por 17 operaciones y evoluciona día a día. Foto: Mariana Nedelcu.

“Bastian, desde que se accidentó, sigue adelante. Nunca hizo un paso para atrás. En la complejidad. Él estuvo en lo más grave que una persona puede tener en una terapia intensiva. Con un pronóstico funesto, incierto, y los pasos increíbles día a día. Y así seguimos. Esa es la esperanza que no se pierde”, concluyó.