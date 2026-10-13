Hallan una camioneta aparentemente abandonada que tenía pedido de búsqueda

La camioneta buscada desde la ciudad de Buenos Aires hallada en Villa Gesell.

Una camioneta marca Kia modelo Sorento con pedido de secuestro activo fue encontrada por personal policial en Villa Gesell. El vehículo estaba aparentemente abandonado en la zona de Paseo 117 y Avenida 13, donde se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Al verificar los datos de la camioneta, los efectivos constataron que tenía un pedido de búsqueda solicitado por una dependencia policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con fecha del 1 de septiembre de 2026.

Tras el hallazgo, se iniciaron las actuaciones correspondientes y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Debate (UFID) N.º 7. El vehículo quedó sujeto a las pericias y diligencias necesarias para avanzar con la investigación.

La Justicia busca establecer las circunstancias en las que la camioneta fue dejada en el lugar e identificar a la persona que la abandonó.