Intentó ingresar a una vivienda y terminó detenido: tenía pedido de captura
Un hombre quedó detenido en Villa Gesell luego de ser identificado cerca de una vivienda. Tenía un pedido de captura activo por tenencia de drogas y armas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre quedó detenido durante la madrugada en la ciudad de Villa Gesell luego de ser identificado por efectivos policiales en inmediaciones de Paseo 121 y Avenida 9. Sobre él pesaba un pedido de captura activo por una causa vinculada con la venta ilegal de estupefacientes y la tenencia ilegal de un arma.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 103 que alertó sobre la presencia de tres hombres que intentaban ingresar a una vivienda ubicada en esa zona.
A raíz del aviso, se desplazaron hasta el lugar móviles policiales y un vehículo del área de seguridad comunal. Al arribar, los efectivos encontraron a dos hombres en las inmediaciones y procedieron a identificarlos.
Durante la consulta de los datos de uno de ellos, se estableció que registraba un pedido de captura activo. La medida estaba relacionada con una causa por venta ilegal de estupefacientes y tenencia ilegal de arma.
El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.
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