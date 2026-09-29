Intentaron forzar la entrada de un dúplex y los interceptaron a pocas cuadras

Uno de los aprehendidos en Villa Gesell por intento de robo en un inmueble.

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes luego de ser señalados como los responsables de un intento de robo en un dúplex de Villa Gesell. La intervención policial permitió localizarlos a pocas cuadras del lugar, minutos después del hecho.

El episodio se inició tras el aviso de un vecino sobre un posible robo en una propiedad ubicada en la zona de Paseo 123 y Avenida 3. Al arribar al lugar, los efectivos tomaron contacto con el propietario, quien informó que dos hombres habían intentado ingresar a la vivienda.

El segundo de los involucrados en el intento de robo en Villa Gesell.

Según el relato aportado, para intentar acceder al inmueble habían provocado daños en el portón de entrada. Con esa información y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del lugar, el personal policial puso en marcha un operativo para localizar a los sospechosos.

La búsqueda tuvo resultado a pocas cuadras. Los efectivos lograron interceptar a dos hombres en inmediaciones de Paseo 123 y Avenida 1, cuyas características coincidían con las aportadas tras el intento de ingreso a la vivienda.

El dúplex a donde intentaron ingresar en Villa Gesell.

Los aprehendidos fueron identificados y ambos cuentan con antecedentes, según informó el parte policial. Tras ser interceptados, fueron trasladados para la correspondiente revisión médica y posteriormente quedaron aprehendidos a disposición de la justicia.