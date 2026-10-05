Asaltaron una fábrica de hielo y en la fuga rumbo a Mar del Plata dejaron abandonada una camioneta en ruta 11

El rodado utilizado por los ladrones en Villa Gesell abandonado en ruta 11.

Un robo ocurrido durante las primeras horas de la mañana del domingo en una fábrica de hielo de Villa Gesell es investigado con especial atención sobre una posible conexión con Mar del Plata. La camioneta utilizada por los delincuentes para escapar fue encontrada abandonada sobre la ruta 11, en dirección a esta ciudad, mientras los investigadores analizan también si los autores contaban con información previa sobre el establecimiento.

El hecho ocurrió en una fábrica ubicada en Boulevard Silvio Gesell y Paseo 105 Bis. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, al menos dos hombres ingresaron al lugar por la parte trasera y redujeron al propietario.

Los delincuentes exigieron que les indicara dónde se encontraba el dinero y finalmente localizaron una caja fuerte que contenía una importante suma de efectivo.

Después del robo, los autores escaparon en una Renault Duster propiedad de la víctima. El vehículo tomó por el acceso sur y posteriormente continuó por la ruta 11 en dirección a Mar del Plata.

El vehículo al salir a ruta 11 por el acceso sur de la ciudad de Villa Gesell.

El recorrido pudo ser reconstruido a partir de las imágenes obtenidas por el centro de monitoreo. Poco después, personal policial encontró la camioneta abandonada a unos 400 metros del acceso a Mar de las Pampas.

La dirección que tomó el vehículo es ahora uno de los elementos que analiza la investigación. Entre las principales hipótesis se encuentra la posibilidad de que los autores sean oriundos de Mar del Plata, aunque esa procedencia todavía debe ser establecida.

Al mismo tiempo, los investigadores buscan determinar cómo los delincuentes conocían la existencia del dinero y qué información podían tener previamente sobre la fábrica.

En ese marco, una de las líneas que se analiza apunta al entorno laboral de la víctima. La investigación intenta establecer si alguna persona vinculada al lugar pudo haber aportado datos que facilitaran la planificación y concreción del robo.

La causa está a cargo de la Fiscalía N.º 7 de Villa Gesell, y continúa con distintas medidas destinadas a identificar a los responsables, establecer su posible procedencia y recuperar el dinero sustraído.