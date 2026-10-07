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Allanaron una casa por una investigación de drogas y encontraron un arma cargada

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con la detención de un hombre de 53 años y la incautación de un revólver calibre .32 con cinco municiones.

El hombre de 53 años era investigador por venta de drogas ilícitas.

7 de Octubre de 2026 21:06

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 53 años durante un allanamiento realizado en una vivienda de Villa Gesell, en el marco de una investigación iniciada para determinar si el inmueble era utilizado para el acopio, distribución y venta de sustancias ilícitas al menudeo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, a partir de tareas de campo y análisis de datos realizados por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) en Pinamar.

La investigación se inició a principios de octubre y contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Dolores. A partir de las pruebas reunidas por los investigadores, el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado sobre la Avenida 15.

Durante el operativo, los efectivos aprehendieron al hombre y secuestraron un revólver calibre .32, cinco municiones del mismo calibre y tres teléfonos celulares.

El revólver calibre .32 junto a las cinco municiones.

Los teléfonos incautados por la PFA tras el allanamiento en Villa Gesell.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente junto con los elementos incautados, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

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