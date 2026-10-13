Suspenden las clases en una escuela primaria por las condiciones de higiene: denuncian la presencia de ratas

Las autoridades de la Escuela Primaria N°15 Juan Bautista Alberdi suspendieron el dictado de clases por el término de una semana por la falta de higiene, tras la denuncia de presencia de ratas en el interior del establecimiento.

A través de un comunicado, los directivos de la escuela que funciona en un edificio de Tierra del Fuego al 1700, comunicaron la suspensión de clases hasta el lunes 19 de octubre.

"El Consejo Escolar trabajará para que la escuela esté en condiciones de higiene necesarias. Agradecemos por la pronta respuesta a Gabriela Viadas, consejera de Seguridad e Higiene", agregaron.

Desde la comunidad educativa habían difundido un video donde se veía a un roedor dentro de un salón. "Hoy casi entra a una mochila", afirmaron.

"Los padres van a estar atentos a que vengan a limpiar. El viernes dijeron que iban a ir a limpiar y no fue nadie", agregó una mujer de la comunidad educativa.

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