Muerte en el allanamiento: se hicieron otros seis operativos donde secuestraron cocaína y tusi

Investigan si el hombre se disparó en la cabeza o recibió un balazo de las fuerzas federales.

A la espera de la realización de autopsia y cotejo balístico para establecer si el hombre de 30 años que estaba en una casa del barrio Fray Luis Beltrán que fue allanada este lunes a la mañana en una causa federal por drogas se suicidó o murió de un balazo de las fuerzas federales, la investigación original avanzó con otros seis allanamientos en la ciudad.

Más allá del hermetismo lógico a la espera de la audiencia de formalización, los datos recabados permiten confirmar que ese allanamiento fue uno de los siete realizados en una investigación que comenzó hace algunos meses el fiscal federal Santiago Eyherabide.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Los Quebrachos y Los Ceibos.

Como resultado de las medidas, se detuvieron a varias personas que, al igual que Alonso, eran investigadas por su participación en la compra fuera de Mar del Plata, en el traslado a la ciudad y la distribución en distintos puntos, incluyendo la zona. La logística empleada y la cantidad secuestrada –tanto de cocaína como tusi- permite suponer que es un eslabón superior a la venta al menudeo.

En la causa original por la comercialización de estupefacientes se hará, en los próximos días, la audiencia de formalización donde el fiscal detallará los hechos atribuidos, la calificación jurídica provisional y el grado de participación. En esa audiencia pueden solicitarse medidas cautelares como prisión preventiva o embargos.

Por otra parte, la investigación por la muerte de Alonso quedó a cargo del fiscal federal Carlos Martínez, quien le dio intervención a Prefectura Naval Argentina para que lleve adelante las medidas de rigor.

La autopsia al cuerpo del hombre de 30 años y las pericias a las dos armas de fuego secuestradas permitirán establecer si el imputado –tal como se comunicó inicialmente- se quitó la vida o murió por los proyectiles disparados por la policía.