Misterioso crimen en Palermo: asesinaron a un joven uruguayo e investigan un ajuste de cuentas narco

Detuvieron a dos sospechosos, habría dos prófugos y encontraron un arma que fue descartada por los asesinos.

Un uruguayo de 29 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en su departamento del barrio de Palermo por sicarios que escaparon luego de cometer el homicidio y arrojaron un arma en la calle, a diez cuadras de la escena del crimen.

Según informaron fuentes policiales, se trataría de un ajuste de cuentas y en este momento la Policía de la Ciudad trabaja junto a las autoridades del país vecino para verificar los antecedentes de la víctima, que había ingresado al país hacía pocas semanas.

El asesinato se produjo en un departamento de la calle Costa Rica al 5200, donde el joven se encontraba acompañado por su pareja. "Entraron, dispararon y se fueron", contó uno de los que estaba en el lugar.

La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo por el crimen de una persona en el barrio de Palermo.

La Policía, que fue alertada del hecho por un llamado al 911, detuvo a dos sospechosos. Pero además, habría otros dos prófugos.

Por su lado, el presunto arma homicida fue hallada en la esquina de Intendente Bullrich y Santa Fe, lugar en el que se realizaban pericias.

Aunque se investiga el móvil, las primeras hipótesis apuntan a un crimen de sicarios vinculado al narcotráfico, pero a menor escala.