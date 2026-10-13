Una experiencia ricotera llega a Mar del Plata con música, rock y un homenaje a Patricio Rey

La mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá una nueva cita en Mar del Plata este viernes 16 de octubre. Desde las 20, Ciudad Cultural Brewhouse Puerto será escenario de “Una Obra Redonda, experiencia ricotera”, una propuesta para reencontrarse con el universo de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

El encuentro se realizará en el espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto, y contará con un after show musical para extender la noche al ritmo del rock.

Después de la presentación principal, La Soga de Caín subirá al escenario con su espectáculo “Homenaje Redondo”, dedicado al repertorio y la identidad artística de Los Redondos.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles en la plataforma Cultutickets, donde se pueden adquirir de manera anticipada.