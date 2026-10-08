El mejor tributo a Los Piojos está en Mar del Plata

la banda suma una doble fecha este fin de semana largo

Este fin de semana largo, Arco, Tributo Piojoso realizará dos presentaciones en escenarios emblemáticos de la música de Mar del Plata.

El viernes 9 de octubre, la banda se presentará en Córdoba 3025, mientras que el domingo 11 de octubre llegará a Diagonal Pueyrredon 3017, para reencontrarse con el público y volver a poner en escena el espíritu y la música de Los Piojos.

Con más de 15 años de trayectoria, Arco viene recorriendo diferentes escenarios de Mar del Plata y la zona, desplegando un amplio repertorio basado en las canciones de una de las bandas más importantes y convocantes del rock argentino.

Actualmente, la banda está integrada por Andrés Alonso, en voz, guitarra y armónica; Pablo Stella, en batería; Pablo Lamique, en bajo; Mauro Andrade y Tomás Garri, en guitarras; y Pepe Robles, en percusión.

La banda suma dos fechas este fin de semana

Temas como “Tan Solo”, “Bicho de Ciudad”, “El Farolito”, “Como Ali” y “Ruleta”, entre muchos otros, forman parte de un repertorio que invita al público a cantar, saltar y revivir en cada presentación el denominado “ritual piojoso”.

Dos noches, dos escenarios y una misma propuesta: volver a encontrarse con las canciones de Los Piojos y compartir con el público la energía que convirtió a estas canciones en parte de la historia del rock nacional.