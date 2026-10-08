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El mejor tributo a Los Piojos está en Mar del Plata

No faltarán temas como “Tan Solo”, “Bicho de Ciudad”, “El Farolito”, “Como Ali” y “Ruleta”, entre muchos otros clásicos que forman parte del Ritual piojoso.

la banda suma una doble fecha este fin de semana largo

8 de Octubre de 2026 12:23

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este fin de semana largo, Arco, Tributo Piojoso realizará dos presentaciones en escenarios emblemáticos de la música de Mar del Plata.

El viernes 9 de octubre, la banda se presentará en Córdoba 3025, mientras que el domingo 11 de octubre llegará a Diagonal Pueyrredon 3017, para reencontrarse con el público y volver a poner en escena el espíritu y la música de Los Piojos.

Con más de 15 años de trayectoria, Arco viene recorriendo diferentes escenarios de Mar del Plata y la zona, desplegando un amplio repertorio basado en las canciones de una de las bandas más importantes y convocantes del rock argentino.

Actualmente, la banda está integrada por Andrés Alonso, en voz, guitarra y armónica; Pablo Stella, en batería; Pablo Lamique, en bajo; Mauro Andrade y Tomás Garri, en guitarras; y Pepe Robles, en percusión.

La banda suma dos fechas este fin de semana

Temas como “Tan Solo”, “Bicho de Ciudad”, “El Farolito”, “Como Ali” y “Ruleta”, entre muchos otros, forman parte de un repertorio que invita al público a cantar, saltar y revivir en cada presentación el denominado “ritual piojoso”.

Dos noches, dos escenarios y una misma propuesta: volver a encontrarse con las canciones de Los Piojos y compartir con el público la energía que convirtió a estas canciones en parte de la historia del rock nacional.

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