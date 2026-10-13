Realizarán un tributo a Martín Cirio en un festival solidario para ayudar a Morcilla

La solidaridad y el arte se mezclarán en Mar del Plata para ayudar a un gatito que su familia adora. De esa conjunción nació Morcipalloza, un súper festival que tendrá su fecha el próximo domingo 18 de octubre.

Se trata de un evento solidario que reunirá a artistas marplatenses con un objetivo común: recaudar fondos para afrontar el tratamiento de Morcilla, un gato que necesita atención veterinaria para combatir la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF).

La serie de shows será el 18 a las 20.30 en Bernardo de Irigoyen 3819 con entrada a la gorra, y todo lo recaudado se destinará a colaborar con los costos del tratamiento que necesita Morcilla, la mascota de una de las cantantes que organiza el evento.

La propuesta contará con la participación de diversos artistas de la ciudad y un repertorio que recorrerá distintos géneros y estilos. Habrá rock nacional, con canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Abuelos de la Nada; rock internacional, temas originales y un cierre especial con un tributo en vida a Martín Cirio y sus hits.

La historia de Morcilla

Tras realizarle distintos estudios veterinarios, Morcilla recibió el diagnóstico de PIF (Peritonitis Infecciosa Felina), una enfermedad que requiere tratamiento específico. Actualmente, existe una alternativa terapéutica que puede darle una oportunidad de recuperación, pero para comenzar es necesario reunir el dinero para adquirir la medicación.

El costo total del tratamiento ronda los 850 dólares, por lo que cada aporte resulta fundamental para ayudar a Morcilla a atravesar esta situación.

Quienes no puedan asistir al festival también pueden colaborar mediante una donación. Datos para colaborar Alias: MORCI.PIF (Titular: JUAN IGNACIO PEREZ)