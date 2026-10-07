El finde largo llega con La Nueva Luna y una edición de cumbia retro de la Fiesta Glitch

La banda se presenta este 11 de octubre.

El domingo explota la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) con el show de La Nueva Luna del Chino González y una edición de cumbia retro de la Fiesta Glitch con entrada gratuita hasta las 23.

La banda se presenta este 11 de octubre

Reconocida como una de las bandas más influyentes de la movida tropical argentina, La Nueva Luna dejó una marca profunda en la cultura popular desde los años noventa. Con un estilo propio que combinó cumbia romántica, melodías pegadizas y letras que se volvieron himnos, el grupo construyó una trayectoria repleta de éxitos, giras y un público fiel que se mantiene hasta hoy.

Canciones como “Iluminará”, "La pagarás" y “Hojita seca”, entre tantas más forman parte de la banda sonora de diferentes generaciones, consolidando al grupo como un referente indiscutido del género.

La banda se presenta este 11 de octubre

sonido característico de la banda original.

Actualmente, La Nueva Luna del Chino González continúa ese legado arriba del escenario, manteniendo el

Las entradas se encuentran en venta a través de cultutickets.com