Gauchito Club despide Vulnerable en Brewhouse

Después de dos años que cambiaron para siempre la historia de Gauchito Club, la banda sale a despedir Vulnerable, el disco que los llevó a los escenarios más importantes del país, consolidó sus giras internacionales y los convirtió en una de las propuestas más convocantes de la música argentina actual. Antes de abrir una nueva etapa con su próximo álbum, llega el momento de celebrar todo lo que pasó gracias a esas canciones.

Publicado en 2024, Vulnerable fue mucho más que un disco dentro de la discografía de Gauchito Club. Mientras canciones como "Soy Débil Sr.", "Primer Recreo", "Morena Mía" y "Papito Barloa" crecían y se convertían en favoritas del público, la banda también vivía su mayor salto: agotó el Estadio Obras, llenó salas emblemáticas como C Art Media, Teatro Vorterix y Arena Maipú, se convirtió en protagonista de festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra, y volvió a cruzar el océano con una gira consagratoria por Europa que incluyó un histórico sold out en la Sala Apolo de Barcelona, además de presentaciones en México, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

Durante estos años, Vulnerable dejó de pertenecer solamente a Gauchito Club. Pasó a ser de todos los que hicieron propias esas canciones, de quienes las cantaron en la ruta, en una previa, en un festival o abrazados entre amigos. Por eso esta gira también es una forma de celebrar ese recorrido compartido. De volver a encontrarse una vez más para cantar esas canciones como se merecen, antes de empezar a escribir el próximo capítulo.

Luego del éxito de la primera fecha despedida en Rosario y sus presentaciones en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, la banda llega a Mar del Plata este jueves 8 de octubre para subirse al escenario de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto. La gira finalizará en La Plata el viernes 9 en el marco de una serie de conciertos especialmente pensados para darle al disco el cierre que se ganó. Serán noches para cantar fuerte, bailar sin parar y reencontrarse con el repertorio que acompañó el crecimiento más importante de la banda.

Como todo lo que hace Gauchito Club, la propuesta estará puesta en la experiencia. No serán estadios ni festivales multitudinarios, sino encuentros en salas elegidas para vivir la intensidad de estos shows bien de cerca, con esa cercanía que siempre caracterizó a la banda y que convirtió cada recital en una verdadera fiesta.

La despedida de Vulnerable también marca el comienzo de una nueva etapa. Mientras el grupo trabaja en el lanzamiento de su próximo disco, previsto para este año, estas serán las últimas oportunidades para celebrar en vivo el álbum que los llevó a un nuevo lugar y terminó de consolidarlos como una de las bandas más originales, frescas y convocantes de la escena argentina.

Las entradas para la fecha de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) ya se consiguen en Cultutickets.