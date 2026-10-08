El Teatro Colón unirá tango y folklore en una noche única

La función será en el Teatro Colón.

Tango Furia, la compañía dirigida por Emmanuel Marín se presentará el domingo 25 de octubre a las 20 hs en el Teatro Municipal Colón, con Auquinco Malambo como agrupación invitada y la cantante Anastasia Romanova.

La función reunirá tangos, milongas, malambo y música en vivo, con cuadros propios de ambas agrupaciones y momentos especialmente preparado para que los dos elencos se fusionen y compartan escenario.

Con más de veinte artistas en escena y un encuentro entre dos expresiones de la danza argentina, cada una con su propia identidad.

Auquinco Malambo, dirigida por Gisel Vilugron, desarrolla una propuesta de malambo fantasía que combina elementos tradicionales como ponchos, boleadoras y bombos, integrados a una puesta coreográfica.

Por su parte, Tango Furia, con más de 20 años de trayectoria, desarrolla una propuesta de tango escénico que ha recorrido escenarios nacionales e internacionales.

Una noche para volver a encontrarse con dos lenguajes de la danza argentina que, desde sus propias raíces, se unen para compartir una misma celebración sobre el escenario.