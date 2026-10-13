Usaba llaves falsas para abrir y robar autos: lo detuvieron
Tiene 23 años. Identificaron el rodado en el que se desplazaba por el sistema de lectura de patentes. Secuestraron una “yuga”, un equipo de comunicación portátil, dinero y una una motosierra.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 23 años que se movilizaba en un automóvil Peugeot 208 vinculado a una investigación por hechos delictivos fue aprehendido cuando intentó huir a pie en la zona de Champagnat y Alvarado.
Autoridades policiales informaron que desde ese vehículo un sujeto habría intentado abrir una camioneta Toyota Hilux utilizando una llave falsa, en el playón del mayorista ubicado en Champagnat y Alvarado.
Luego de la advertencia del sistema lector de patentes un móvil siguió al auto que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga y uno de sus ocupantes descendió en la zona de Champagnat y Alberti, donde fue aprehendido.
Posteriormente, el Peugeot fue hallado sin ocupantes y sin chapas patentes colocadas por lo que se hizo una requisa de urgencia donde secuestraron dos destornilladores, una llave casera tipo “yuga”, un equipo de comunicación portátil, dinero, una motosierra, infladores portátiles y otros elementos de interés.
En el marco de una investigación que también vincula el vehículo con otro hecho ocurrido el 2 de octubre pasado, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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