Usaba llaves falsas para abrir y robar autos: lo detuvieron

Un joven de 23 años que se movilizaba en un automóvil Peugeot 208 vinculado a una investigación por hechos delictivos fue aprehendido cuando intentó huir a pie en la zona de Champagnat y Alvarado.

Autoridades policiales informaron que desde ese vehículo un sujeto habría intentado abrir una camioneta Toyota Hilux utilizando una llave falsa, en el playón del mayorista ubicado en Champagnat y Alvarado.

El joven aprehendido fue visto a través de las cámaras del COM.

Luego de la advertencia del sistema lector de patentes un móvil siguió al auto que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga y uno de sus ocupantes descendió en la zona de Champagnat y Alberti, donde fue aprehendido.

Posteriormente, el Peugeot fue hallado sin ocupantes y sin chapas patentes colocadas por lo que se hizo una requisa de urgencia donde secuestraron dos destornilladores, una llave casera tipo “yuga”, un equipo de comunicación portátil, dinero, una motosierra, infladores portátiles y otros elementos de interés.

Los elementos secuestrados.

El Centro de Operaciones y Monitoreo supervisó el recorrido de un Peugeot 208 que era investigado por su presunta vinculación con robos mediante inhibidores de señal

En el marco de una investigación que también vincula el vehículo con otro hecho ocurrido el 2 de octubre pasado, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.