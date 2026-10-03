Quiso robar un auto y lo detuvieron cuando cortaba los cables

Un hombre de 35 años que intentó robar un auto estacionado fue aprehendido por personal policial en el interior del mismo antes de que pudiera ponerlo en marcha.

Oficiales del Comando de Patrullas redujeron al sujeto en la zona de Garay Dorrego luego de que ingresara a un Fiat Spazio estacionado en el lugar y cortara el cableado eléctrico de encendido.

“Durante la aprehensión se secuestraron un cuchillo y dos elementos metálicos punzantes”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado del imputado a Tribunales.