Tenía pedido de captura y lo atraparon dentro de un auto

Policías del Comando de Patrullas aprehendió al joven en el interior de un Vw Suran.

Un sujeto de 19 años sobre el que pesaba un pedido de captura en una causa del año pasado fue aprehendido cuando estaba en el interior de un auto estacionado que no era de su propiedad.

Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió al joven en el interior de un Volkswagen Suran estacionado en inmediaciones de Río Negro y 14 de Julio.

El propietario del vehículo, un hombre de 74 años, manifestó que no había daños en el rodado, aunque constató el faltante de una bolsa con ropa.

Al identificar al joven se constató que registraba un pedido de captura activo desde octubre de 2025 solicitado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2.

Desde la fiscalía de Flagrancia y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispusieron las actuaciones correspondientes.