Identifican a autor de una entradera: ya estaba detenido por otro robo similar

La continuidad de una investigación por el robo que una mujer y su empleada sufrieron a fines de julio en su casa permitió identificar a uno de los autores: tiene 19 años y ya estaba detenido por cometer un hecho similar.

Fue personal del Gabinete de Robos Agravados de la DDI el que mediante análisis de cámaras de seguridad pudo identificar a Joaquín Cisneros como uno de los delincuentes que el 24 de julio pasado sorprendió a una mujer de 49 años y su empleada en el patio delantero de una casa en calle Rojas al 700.

Joaquín Cisneros tiene 19 años.

Con un cómplice retuvieron a las víctimas, golpearon a una de ellas y escaparon con llaves y un control remoto a bordo de un auto donde los esperaba un cómplice.

Tras aportar pruebas concretas sobre su identificación, la Justicia de Garantías avaló el pedido de detención que hizo el fiscal Mariano Moyano.

Este miércoles se tomó conocimiento que Cisneros está alojado en la alcaidia penitenciaria de Batán por la comisión de otro hecho similar en perjuicio de otra mujer: lo imputaron de la nueva causa por la que deberá prestar declaración.