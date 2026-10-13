¿Nuevo europibe para Scaloni? Hizo tres goles ante el Inter y tiene raíces argentinas

Nació en Italia, representó a Alemania en juveniles y tiene madre argentina. Su triplete ante el Inter por Champions League despertó el interés por su futuro internacional.

La Selección Argentina podría tener un nuevo nombre para seguir de cerca en Europa. Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas, fue la gran figura en la victoria por 4-3 ante el Inter de Milán en San Siro, por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2026-27. Con tres goles, el atacante de 22 años se convirtió en protagonista de una noche inolvidable y despertó la atención de los hinchas argentinos por un detalle de su historia: su madre es argentina.

Nacido en Italia, Tresoldi desarrolló su carrera en el fútbol europeo y llegó a vestir la camiseta de la Selección Sub-21 de Alemania. Ese recorrido lo ubica entre los futbolistas cuya situación internacional despierta interés por sus raíces familiares. Su ascendencia argentina abre la posibilidad de analizar una eventual alternativa para el equipo de Lionel Scaloni, aunque su elegibilidad deberá evaluarse según las normas de la FIFA y su historial con las selecciones alemanas.

El triplete ante el Inter también le permitió ingresar en un registro particular de la competición: fue el segundo jugador visitante en marcar tres goles contra el conjunto italiano en San Siro por la Champions League. El anterior había sido Gareth Bale, quien consiguió esa marca con el Tottenham Hotspur en 2010. La actuación consolidó la repercusión internacional del delantero y puso el foco sobre su crecimiento en el Brujas.

Para la Selección Argentina, el seguimiento de jóvenes talentos con raíces nacionales forma parte de una búsqueda que puede proyectarse hacia los próximos años. Con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en el horizonte, el rendimiento de futbolistas que se destacan en las principales ligas europeas puede despertar interés, especialmente cuando todavía tienen margen de desarrollo. De todas maneras, una buena actuación no implica que exista una negociación o un contacto formal con la AFA.

Por ahora, Tresoldi no anunció una decisión de representar a la Argentina ni tiene una convocatoria confirmada de Scaloni. Su pasado con Alemania será un aspecto importante para determinar qué opciones tiene a nivel internacional. Mientras continúa su carrera en Bélgica, el delantero sumó una actuación que lo puso en el centro de la escena y abrió un interrogante para el fútbol argentino: ¿podrá convertirse en una alternativa para la Albiceleste?