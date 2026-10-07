“Lo amo con todo mi corazón”: las conmovedoras frases que dejó la despedida de Messi

Después del último partido del mejor jugador de la historia con la Selección Argentina, sus compañeros le dedicaron emotivos mensajes al capitán y recordaron un día histórico para el fútbol argentino.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una enorme carga emocional entre todos los protagonistas. Después del partido, varios de sus compañeros hablaron sobre lo que significó compartir con el capitán sus últimos minutos con la camiseta albiceleste y no ocultaron la emoción por un momento que quedará para siempre en la historia.

Uno de los que tomó la palabra fue Nicolás Otamendi, quien tuvo un mensaje especialmente sentido para el 10. “Gracias por ser una de las personas más humildes, más simple, por demostrar tu fútbol y por dejar la bandera en lo más alto”, expresó el defensor, que además reveló un detalle muy especial detrás de su presencia en esta jornada.

“Yo ya me había despedido, pero el llamado del 10 para que esté acá, en un día histórico para él, fue algo hermoso”, contó Otamendi, quien volvió a compartir cancha con Messi en una noche cargada de simbolismo. El defensor destacó así el gesto del capitán y la importancia que tuvo para él poder acompañarlo en una despedida tan especial.

Exequiel Palacios también se refirió al adiós del astro argentino y resumió sus sensaciones con una frase contundente: “Me voy con el orgullo de haber compartido con el mejor de todos”. El mediocampista valoró así la posibilidad de haber sido parte de una generación que consiguió títulos históricos y que tuvo a Messi como principal referente.

Lisandro Martínez, por su parte, no pudo ocultar la emoción que le provocó el partido. “Jugamos con una angustia enorme. Lo amo con todo mi corazón”, manifestó el defensor, que además dejó un mensaje contundente sobre el compromiso que tendrá el plantel para representar a la Argentina en el futuro: “Sin duda que por ahí hay un par de boludos que tratan de tirar para abajo, pero se van a quedar con las ganas, porque nosotros vamos a representar, ganemos o perdamos, de la mejor manera a nuestra Selección”.

Enzo Fernández también habló sobre una jornada que quedará grabada para todos los integrantes del plantel. “Un día muy emocionante, espero que Leo haya disfrutado. Lo vamos a extrañar mucho”, señaló el volante, quien compartió con Messi distintos momentos de una etapa dorada para la Selección Argentina.

El propio Lionel Scaloni, entrenador del campeón del mundo, también puso en palabras lo que significó haber trabajado junto al máximo referente de la Selección. “Para mí fue un sueño haberlo dirigido. Se lo dije a él adelante de todos, cualquier argentino hubiera dicho lo mismo”, aseguró el DT, que fue una pieza fundamental durante la etapa más exitosa del combinado nacional.

Entre los más jóvenes, Franco Mastantuono también reflejó la dimensión que tiene Messi para las nuevas generaciones. “Estaba muy emocionado, Leo es mi ídolo desde chico”, reconoció el futbolista, que tuvo la posibilidad de compartir con el capitán una jornada que difícilmente olvidará. Así, desde los referentes hasta los jóvenes del plantel, todos coincidieron en algo: la despedida de Messi no fue una más, sino el cierre de una era inolvidable con la camiseta argentina.