No puede cambiar de pasión: detuvieron a un prófugo de la Justicia de Mar del Plata en la despedida de Messi

Entre las detenciones en los alrededores del Monumental a personas que planeaban asistir o revendían entradas para la despedida de Lionel Messi, fue atrapado un hombre sobre el que recaía un pedido de captura a requerimiento de la Justicia de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de un simpatizante que se encontraba prófugo en una causa por comercialización de drogas, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3.

Además, en el marco del último partido del capitan argentin hubo otras personas demoradas por venta ilegal, entradas truchas y otros delito. Uno de ellos fue atrapado por la Policía de la Ciudad en medio de un arreglo con una pareja por casi un millón de pesos para ingresar al estadio.

El operativo de seguridad en torno a River tuvo como resultado la captura de dos prófugos de la Justicia -uno de ellos marplatense-, además de diez detenidos, uno por reventa de entradas. Al mismo tiempo, se labraron 290 actas contravencionales.

Varios detenidos por la Policía de la Ciudad en el operativo de seguridad del partido de despedida de Lionel Messi.

De las diez personas capturadas, una ocurrió luego de que personal policial viera a un sujeto acompañar a una pareja indicándoles los lugares por donde ingresar a la cancha. En ese momento, el oficial los interceptó y le contaron que habían acordado entregarle 980 mil pesos a esa tercera persona una vez que entraran al Monumental.

Por disposición de la Fiscalía Contravencional y de Faltas 8, a cargo de Maximiliano Vence, se ordenó labrar un acta y el secuestro del dinero.

Fuera de esas diez detenciones informadas por la Policía de la Ciudad, se dieron también otras dos en los días previos al evento. Una de ellas fue la de una mujer de Vicente López cuando allanaron su vivienda por revender entradas en las redes sociales.

Tras una investigación de oficio que comenzó el 29 de septiembre por la oferta de tickets en las redes con sobreprecios de hasta un 800%, las autoridades porteñas, en un operativo conjunto con la Bonaerense, llegaron hasta la propiedad de la mujer que las ofrecía.

Durante el allanamiento, ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, los efectivos demoraron a la implicada y secuestraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), una máquina contadora de billetes, 9.850.000 pesos y 56.300 dólares en efectivo.

La Policía de la Ciudad capturó a dos prófugos de la Justicia en los alrededores del Monumental.

"Vendía todo tipo de entradas, tenía unas anotaciones, al menos es lo que figuraba, lo que había vendido y tenía algunas entradas ahí, Sívori y Belgrano, que son las que se le secuestraron", explicó el comisario mayor y jefe de la Dirección de Prevención de Eventos Masivos de Caba, Alejandro Eboli, en diálogo con Radio Mitre.

Allí sostuvo que las entradas eran originales y legales, que la investigación ahora está "tratando de hacer una trazabilidad" para saber quién se las dio y que será clave el secuestro de la computadora y un iPhone, ya que "de ahí puede surgir de dónde vinieron las entradas".

Otra detención se dio luego de una denuncia de una señora que pagó 600 mil pesos por cada entrada a una persona en Facebook, pero que eran tickets falsos. "Fue detenido con apócrifas este señor y después tenemos algunas otras denuncias, tenemos un par de hechos de reventa que fueron personas identificadas en el lugar con el secuestro de las entradas originales y tenemos denuncia por estafa por entradas truchas", sostuvo el comisario.

Por su lado, la segunda persona prófuga fue atrapada por una causa por robo, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional N° 25, a cargo de la doctora Vilma Palmaghini, secretaría 161 del doctor Desimone, que dispuso la inmediata detención y traslado.

Secuestraron numerosas entradas falsas para el partido de Argentina contra Benín.

También hubo tres arrebatadores de 51, 27 y 18 años que fueron detenidos a unos 200 metros del estadio. Los oficiales fueron informados de que en ese lugar estaban robando, por lo cual acudieron y vieron a tres hombres que iban y venían de un lado a otro hasta que fueron interceptados. Uno de los sujetos llevaba una faja donde tenía ocultas documentación, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial de uno de los damnificados.

Además, se labraron 296 actas en los tres anillos, siendo 104 de ellas por intentar ingresar sin entradas y 14 por derecho de admisión.