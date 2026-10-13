La devaluación de Brasil y el arribo de cruceros generan optimismo de cara a la temporada

Pasó el fin de semana largo por el 12 de Octubre y para las autoridades del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) el balance fue positivo y a pocos meses del inicio de la temporada 2027, las buenas noticias vendrían de Brasil.

Juárez y Scioli compartieron el optimismo por la devaluación del Real y el impacto en Mar del Plata. Foto archivo.

Diego Juárez, titular del EmturyC destacó a 0223 que el fin de semana largo en materia turística "fue de menor a mayor en cuanto al clima y la gente se fue animando a venir" y aseguró que las reservas "estuvieron pisando el 50%", según datos aportados por la cámara del sector, sin mencionar a los que se hospedaron en casas y departamentos.

La devaluación de Brasil

Durante el fin de semana, el funcionario estuvo reunido con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, que se mostró confiado por la devaluación que sufrió el Real en agosto y cómo impacta positivamente en nuestra ciudad. "Fijate, analizalo, Diego, me dijo Scioli. Contémosle eso a la gente que hoy Mar del Plata está siendo una oportunidad respecto al país vecino. Es que ahora Brasil se fue un 30% más caro en dólares", resaltó.

Brasil devaluó y disfrutar de sus playas es más caro.

Según medios especializados, el fortalecimiento del Real frente al dólar, hizo que la moneda brasileña sufra la devaluación más alta de los últimos 8 años, en un contexto de incertidumbre marcado por el próximo balotaje que decidirá el futuro presidente.

"De cara al verano Mar del Plata no es cara, con los precios sugeridos de martilleros, que están un 25% por abajo de la inflación. Y lo mismo con los balnearios. La verdad es que nos estamos preparando para una temporada que esperemos que sea muy buena, a pesar del Super Niño. Estamos convencidos que Mar del Plata va a estar muy competitiva esta temporada", subrayó.

La llegada de cruceros

Según informó meses atrás 0223, el crucero de expedición Seaventure, operado por la empresa 66 Expeditions, ya reservó formalmente un espacio de amarre en el Puerto de Mar del Plata para el próximo 20 de octubre, para marzo y octubre de 2027. En ese marco, el próximo 19 de octubre arribará a nuestra ciudad un contingente de turistas chinos que al día siguiente embarcará en el crucero desde el puerto local.

El Seaventure arribará frente a nuestras costas el próximo martes 20 de octubre. Foto: ilustrativa.

"Se creó una mesa de trabajo junto con la Armada, la Prefectura, el armador y el Ente de Turismo, también con gente de la Secretaría de Turismo de Nación para trabajar todos estos temas. No se necesitarían migraciones, porque la gente llega el día anterior a Mar del Plata y seguramente lo haga vía aérea. Ya se está coordinando todo para que sea más fluido", concluyó.