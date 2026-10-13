De mal en peor: se vienen dos días de chaparrones, lluvias y fuertes vientos en Mar del Plata

El viernes dejaría de llover, pero será otro día gris y con baja temperatura.

Luego de un martes en que el sol se volvió a esconder de Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el clima no repuntará en las próximas jornadas y anticipó nuevas precipitaciones con fuertes vientos.

En principio, el día se despedirá con una baja probabilidad (10 - 40%) de chaparrones, 11° en el termómetro y viento moderado, de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), desde el sector este.

Las condiciones meteorológicas no repuntarán durante los próximos días en Mar del Plata.

En cuanto al miércoles, el organismo proyectó más chaparrones durante la mañana y la tarde, además de lluvias por la noche, aunque estas últimas con menores posibilidades.

Además, se espera una máxima de 15° y una mínima de 10°, y también ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del sudeste a la tarde y del este al final de la jornada.

A la vez, el SMN adelantó un jueves con lluvias y chaparrones de principio a fin, y una mejora el viernes, sin lluvias ni viento intenso, pero con apenas una máxima de 14°.