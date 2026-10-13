Robaron cables de la Plaza del Milenio y los atraparon en la peatonal
Tienen 17 y 18 años. Se les formó una causa penal. Ambos van a declarar este miércoles.
Por Redacción 0223
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Dos jóvenes de 17 y 18 años acusados de robar varios metros de cable en la Plaza del Milenio fueron aprehendidos este martes por personal policial en la peatonal San Martín y la costa con el botín y un cuchillo dañado.
Fueron efectivos de la subcomisaría Casino quienes junto a miembros del Comando de Patrullas Norte aprehendieron a los sospechosos de sustraer cableado de la fuente ubicada en la plaza.
Ambos fueron trasladados a la dependencia y al confirmar que uno era menor de edad, se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
El fiscal Walter Martínez Soto dispuso la notificación de causa penal, la libertad del mayor y la entrega del menor a sus progenitores: ambos deberán declarar este miércoles.
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