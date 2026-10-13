Robaron cables de la Plaza del Milenio y los atraparon en la peatonal

Los ladrones portaban un cuchillo dañado y poseían los cables sustraídos.

Dos jóvenes de 17 y 18 años acusados de robar varios metros de cable en la Plaza del Milenio fueron aprehendidos este martes por personal policial en la peatonal San Martín y la costa con el botín y un cuchillo dañado.

Fueron efectivos de la subcomisaría Casino quienes junto a miembros del Comando de Patrullas Norte aprehendieron a los sospechosos de sustraer cableado de la fuente ubicada en la plaza.

El arma blanca rota que llevaban los aprehendidos.

Ambos fueron trasladados a la dependencia y al confirmar que uno era menor de edad, se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los jóvenes de 17 y 18 años sustrajeron metros de cable de la Plaza del Milenio.

El fiscal Walter Martínez Soto dispuso la notificación de causa penal, la libertad del mayor y la entrega del menor a sus progenitores: ambos deberán declarar este miércoles.