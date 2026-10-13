Trepó hasta el techo de una casa y caminó por los cables para entrar a robar: no lo logró y quedó escrachado

El intento de robo fallido quedó registrado en una cámara de seguridad de la cuadra.

En las últimas horas trascendió a través de las redes sociales un video en el que se puede observar un intento de robo fallido en el barrio Don Bosco de Mar del Plata.

Un presunto delincuente caminó por los cables del tendido urbano para ingresar a una vivienda desde el techo, pero no solo el intento fue fallido, sino que además quedó escrachado en las cámaras de seguridad de la cuadra.

Las imágenes hablan por sí solas. En el video se puede ver al hombre caminando por los cables e intentando ingresar al techo de la casa, aunque sin éxito.

La secuencia provocó preocupación entre los vecinos del barrio y dejó atemorizados a todos. Habría ocurrido durante la madrugada, sin que nadie lo advirtiera.

Según trascendió, un móvil de Defensa Civil se acercó a la zona horas después, para solucionar un problema del cableado. Aparentemente, el hombre habría dejado un desperfecto que condicionaba el servicio eléctrico.