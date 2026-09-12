Baja de imputabilidad: los jóvenes de 14 años ahora pueden "atravesar un proceso penal completo" y "una eventual condena"

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil modificará el trabajo cotidiano de las fiscalías de Mar del Plata. Los adolescentes de 14 a 17 años inclusive ahora podrán ser sometidos a un proceso penal completo, que abarca investigación, requerimiento de elevación a juicio, juicio y eventual condena.

Así lo explicó el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Marcelo Yañez Urrutia. “Se ha ampliado ahora la franja etaria de los jóvenes que vamos a poder someter a un proceso penal juvenil”, indicó, y agregó que la reforma también modifica la intervención de la Justicia cuando las y los adolescentes están involucrados en hechos junto a mayores de edad: "Ahí también intervendrán los fiscales del fuero de menores respecto del adolescente".

Sin embargo, Yañez Urrutia consideró necesario aclarar que la implementación de la nueva normativa no significa que antes la Justicia no interviniera frente a delitos cometidos por menores: “Hay un error conceptual o de creencia, que supuestamente antes con los chicos de 14 y 15 no se judicializaban y no se trabajaban".

Si un adolescente de 15 años era detenido en flagrancia intentando abrir un auto, ejemplificó el fiscal, la Policía daba intervención al Servicio de Atención al Adolescente y el Poder Judicial intervenía. "Se iniciaba una causa y se tomaba declaración al joven. La diferencia fundamental era que el fiscal no podía solicitar una detención, ya que el proceso no tenía carácter penal pleno", explicó.

Según el fiscal, en ese tipo de casos la intervención tenía un perfil asistencial y se podían solicitar medidas orientadas a la integración social del adolescente, con participación de equipos técnicos y del Poder Ejecutivo a través del Servicio Zonal. Ahora, al ser punibles los adolescentes desde los 14 años, la Fiscalía y los jueces podrán intervenir durante todo el proceso penal.

Robos, entraderas y delitos vinculados a las redes

Yañez Urrutia señaló que en mayor medida los adolescentes participan de robos de motos y autos y de entraderas, de manera autónoma o acompañados por adultos. Sin embargo, existe otra clase de delitos que involucran a jóvenes y que no necesariamente están vinculados con hechos de inseguridad, como el abuso sexual y la producción y circulación de material de explotación sexual infantil.

Según explicó, la Justicia ya intervenía en este tipo de investigaciones aún cuando los involucrados eran menores no punibles. Se podían solicitar allanamientos y secuestrar teléfonos celulares, por ejemplo. La diferencia ahora estará en que "esos adolescentes podrán atravesar un proceso penal completo y eventualmente recibir una condena".

El nuevo régimen lleva apenas días de aplicación, por lo cual todavía no se registró un volumen significativo de causas nuevas. Hasta la suspensión, habían ingresado cuatro jóvenes que antes eran no punibles y no se habían dispuesto sus detenciones. El fiscal explicó que sí habían permanecido privados de su libertad, pero dentro de los plazos y condiciones que permitía la intervención inicial.

El nuevo régimen también contempla alternativas para la prisión en determinados casos. Cuando se trate de delitos cuya pena no supere los tres años, pueden aplicarse medidas como la prohibición de concurrir a determinados lugares, la obligación de asistir y terminar la escuela o la realización de tareas comunitarias.

El primer año será clave para medir el impacto

Para evaluar si la reforma funcionó, habrá que observar qué sucede con las causas que ingresen al nuevo sistema: cuántas avanzan, cuántas llegan a juicio y cuántas terminan en condena.

El fiscal destacó como uno de los cambios centrales que desaparece la posibilidad de postergar la aplicación de una pena hasta que el adolescente cumpla 18 años: “Vamos a poder tener condena en chicos de 14, 15, 16, 17 años apenas termine el proceso”.

Además, señaló que en el fuero juvenil una causa no puede permanecer más de un año sin resolverse una vez que se tomó declaración al imputado. Por eso, consideró que el primer año de aplicación permitirá tener una primera foto clara del funcionamiento de la reforma y sus resultados.