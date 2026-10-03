SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Allanamiento

Recuperan motos robadas y secuestran un arma de utilería

Fue tras un allanamiento en la ciudad de Batán. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados durante el operativo.

Allanaron un celular y un arma de utilería.

3 de Octubre de 2026 10:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

El avance de la investigación por el robo de una moto en la zona de quintas de Batán derivó en un allanamiento donde recuperaron dos rodados y secuestraron un arma de utilería.

Fue personal de la comisaría octava el que irrumpió en un par de viviendas tras el aval de la Justicia de Garantías y secuestró una moto Mondial 110 sustraída el 30 de septiembre, y una Honda Wave 110 con pedido de secuestro por robo.

En el lugar también hallaron un celular y un arma de utilería tipo pistola, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima.

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados en el lugar y las actuaciones remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar