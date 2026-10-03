Recuperan motos robadas y secuestran un arma de utilería
Fue tras un allanamiento en la ciudad de Batán. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados durante el operativo.
3 de Octubre de 2026 10:09
Por Redacción 0223
PARA 0223
El avance de la investigación por el robo de una moto en la zona de quintas de Batán derivó en un allanamiento donde recuperaron dos rodados y secuestraron un arma de utilería.
Fue personal de la comisaría octava el que irrumpió en un par de viviendas tras el aval de la Justicia de Garantías y secuestró una moto Mondial 110 sustraída el 30 de septiembre, y una Honda Wave 110 con pedido de secuestro por robo.
En el lugar también hallaron un celular y un arma de utilería tipo pistola, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima.
Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados en el lugar y las actuaciones remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
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