Peñarol anunció una asamblea decisiva: qué pasará con la conducción del club

El club marplatense citó a sus socios para el viernes 23 de octubre. Además de analizar los balances, se elegirán todos los cargos de la conducción de la institución.

El Club Atlético Peñarol de Mar del Plata convocó a sus socios a una Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo viernes 23 de octubre, a las 19, en la sede social ubicada en Garay 2524. La convocatoria, emitida el 13 de octubre, establece una serie de puntos centrales para la vida institucional de la entidad.

El aspecto más relevante del orden del día será la renovación y elección de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del estatuto social. De esta manera, los asociados tendrán un papel clave en la definición de la conducción del club.

La convocatoria no precisa si se presentarán una o varias listas ni quiénes serán los candidatos para ocupar los distintos puestos. Esos detalles, por el momento, no fueron informados en el comunicado, que establece formalmente el proceso de renovación de autoridades.

Otro de los puntos previstos será la consideración y aprobación de la memoria y los balances correspondientes a los ejercicios 2024/2025, además del estado de cuenta consignado como 25/26 en el documento oficial. Este apartado permitirá abordar la situación contable de la institución ante sus socios.

Por último, durante la asamblea se elegirán dos asociados para firmar el acta correspondiente, tal como establece el orden del día. La reunión se desarrollará en la sede de Garay 2524 y estará dirigida a los socios de Peñarol convocados por la Comisión Directiva.

La fecha será importante para el presente institucional del club marplatense, ya que combinará la revisión de sus cuentas con la elección de todas las autoridades. En los próximos días podrían conocerse más detalles sobre las listas y los nombres que participarán del proceso.