Chats desubicados, abusos en el consultorio y prácticas médicas irregulares: investigan siete denuncias contra un ginecólogo

Seis de las denuncias son relacionadas con hechos ocurridos al interior del consultorio, y un séptima fuera de él.

La Justicia de Chaco investiga al ginecólogo G. O. K. después de que siete mujeres presentaran denuncias en su contra. Según trascendió, seis de las presentaciones están vinculadas con presuntas conductas ocurridas en el interior del consultorio médico, mientras que una séptima refiere a un supuesto abuso sexual con acceso carnal afuera de la clínica.

Cuando el caso salió a la luz, comenzaron a circular chats y mensajes atribuidos al médico. “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”, dijo en uno de los textos que forman parte del expediente. La defensa del acusado negó que haya cometido delitos y sostuvo que hasta el momento no fue imputado.

K. H., una mujer de 26 años, fue la primera en acudir a la Justicia en Chaco. Según su denuncia, durante una consulta recibió comentarios vinculados con su vida sexual y cuestionó la forma en la que le realizaron una ecografía transvaginal.

Otra de las denunciantes, identificada como J.M.R. y también de 26 años, denunció presuntas conductas inapropiadas durante una consulta realizada en enero y afirmó que el médico le hizo comentarios de contenido sexual. R.P., de 32 años, aseguró que después de atenderse con el ginecólogo comenzó a recibir mensajes por Instagram y videos de contenido sexual.

Otras de las mujeres denunciantes describieron procedimientos irregulares durante ecografías, contactos físicos indebidos, grabaciones con un teléfono y comentarios sobre sus cuerpos.

Una mujer de 38 años denunció que cuando intentó dar por terminado un procedimiento el médico le respondió: “Yo soy el que dice cuándo se termina”. También contó que al momento de abonar la consulta le dijo: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”.

Las denuncias de las seis pacientes quedaron bajo intervención del Equipo Fiscal Nº 2, encabezado por Ana González de Pacce. La séptima, está a cargo del Equipo Fiscal Nº 4, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. Hasta el momento el pedido de detención del médico realizado por el abogado representante de algunas de las mujeres fue rechazado, por falta de riesgos procesales.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar qué ocurrió en cada hecho denunciado y establecer si existen responsabilidades penales contra G. O. K.