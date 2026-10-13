Martes de paraguas: otra vez pronostican lluvias para Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este martes una jornada marcada por el cielo cubierto y la probabilidad de lluvias aisladas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicó en 11 grados, con una humedad del 89% y viento del este a 15 kilómetros por hora. La máxima prevista para la jornada es de 14 grados, mientras que la mínima se estima en 9 grados.

Mar del Plata transitará una semana marcada por la inestabilidad. Foto archivo: 0223.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, el pronóstico indica la posibilidad de lloviznas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante los tres períodos del día.

El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 13 y los 15 grados.