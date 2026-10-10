No deja de llover en Mar del Plata: cómo seguirá el clima este sábado
El mal tiempo no da tregua en la ciudad y se esperan nuevas precipitaciones durante la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá un sábado marcado por la inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante toda la jornada, temperaturas que no superarán los 11 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Según el pronóstico, la mañana comenzará con una temperatura de 9 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante las primeras horas del día, con lluvias y una temperatura que ascenderá hasta los 11 grados.
Durante la tarde, el tiempo continuará inestable. La temperatura rondará los 10 grados y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, por lo que podrían registrarse lluvias aisladas.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día. Sin embargo, uno de los datos a tener en cuenta serán las ráfagas, que durante la mañana podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.
De esta manera, el sábado se presentará frío, ventoso e inestable en la ciudad, con lluvias más probables durante la mañana y una disminución de las chances de precipitaciones hacia la tarde y la noche.
Sin embargo, para el domingo se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 14, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la madrugada y la mañana, y disminuirá hasta el 0% hacia la noche.
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