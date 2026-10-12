De la primavera, ni noticias: cómo estará el tiempo este lunes feriado en Mar del Plata

El viento y las precipitaciones, dos protagonistas desde la tarde este lunes.

Después de un domingo de tregua, las lloviznas podrían volver a Mar del Plata este lunes feriado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo podría hacerse presente durante la segunda mitad del día, en una jornada marcada también por las bajas temperaturas y la presencia de neblina.

De acuerdo con las previsiones, durante la mañana el cielo estará acompañado de neblina, con una temperatura de 11 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.

Con el paraguas a mano: el SMN prevé precipitaciones para la tarde.

Para la tarde, el organismo anticipa una temperatura máxima de apenas 13 grados y una probabilidad de lloviznas de entre el 10% y el 40%. Las condiciones podrían mantenerse durante la noche, cuando el termómetro volverá a ubicarse en torno a los 11 grados.

Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 11 grados y se mantendrá la probabilidad de lloviznas, con valores de entre el 10% y el 40%. El viento rotará al noreste y aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El viento y las precipitaciones, dos protagonistas desde la tarde este lunes.

El viento también irá ganando intensidad con el correr de las horas. Durante la mañana soplará del este, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde, se mantendrá del este, con registros de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche rotará al noreste y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Así, el feriado del 12 de octubre tendrá en Mar del Plata un panorama otoñal, con temperaturas bajas para la época, neblina en las primeras horas y la posibilidad de lloviznas hacia la tarde y la noche.