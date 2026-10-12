No te cases ni te embarques: martes 13 con lluvias aisladas en Mar del Plata

Pronóstico desalentador para este martes 13 de octubre en Mar del Plata.

El sol duró poco y nada esta jornada en Mar del Plata, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes 13 de octubre con neblina en la madrugada y lluvias aisladas a lo largo de todo el día.

En principio, se prevé que la temperatura descienda a los 11° en el final del lunes, en el que se registrarían lloviznas y viento del noreste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Se esperan lluvias aisladas durante todo el martes 13 en Mar del Plata.

En cuanto al martes, se espera baja visibilidad en las primeras horas y lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche, aunque la probabilidad oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

Asimismo, el SMN anunció una máxima de 14° y una mínima de 10°, apenas superior al lunes. La tendencia seguirá en el resto de la semana, tan solo alcanzando los 15° el miércoles.

Por el lado del viento, no será intenso y correrá mayormente proveniente del sector noreste hasta a 22 km/h, para finalizar el día con la misma potencia pero del este.

En paralelo, el organismo proyectó nuevas precipitaciones para el miércoles y también lluvias aisladas en la mañana del jueves.