Feriado para no salir de casa: anuncian neblina, lluvias y frío para este lunes en Mar del Plata

Se espera neblina en la madrugada y la mañana, y lluvias aisladas por la tarde.

Después de que Mar del Plata volviera a ver la luz del sol este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada de feriado con baja temperatura, neblina y lluvias aisladas.

En principio, se prevé una noche fresca con 6°, aunque sin precipitaciones ni viento fuerte, que correrá a una baja velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) desde el sector este.

El SMN espera lloviznas este lunes, martes y miércoles en Mar del Plata.

En cuanto a este lunes 12 de octubre, que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el organismo anunció una baja máxima de 13° y mínima de 8°, y advirtió por baja visibilidad a la madrugada y la mañana.

A su vez, anticipó una baja probabilidad (10 - 40%) de lluvias aisladas durante la tarde y proyectó que el viento se vuelva más intenso con el correr de las horas: aunque comenzará del este, a la noche rotará al noreste y soplará hasta a 31 km/h.

El pronóstico continúa siendo desalentador para el resto de la semana, con más agua para el martes y el miércoles y una normalización a partir del jueves, pero con jornadas frías.