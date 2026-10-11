Feriado para no salir de casa: anuncian neblina, lluvias y frío para este lunes en Mar del Plata
Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó más días lluviosos esta semana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de que Mar del Plata volviera a ver la luz del sol este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada de feriado con baja temperatura, neblina y lluvias aisladas.
En principio, se prevé una noche fresca con 6°, aunque sin precipitaciones ni viento fuerte, que correrá a una baja velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) desde el sector este.
En cuanto a este lunes 12 de octubre, que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el organismo anunció una baja máxima de 13° y mínima de 8°, y advirtió por baja visibilidad a la madrugada y la mañana.
A su vez, anticipó una baja probabilidad (10 - 40%) de lluvias aisladas durante la tarde y proyectó que el viento se vuelva más intenso con el correr de las horas: aunque comenzará del este, a la noche rotará al noreste y soplará hasta a 31 km/h.
El pronóstico continúa siendo desalentador para el resto de la semana, con más agua para el martes y el miércoles y una normalización a partir del jueves, pero con jornadas frías.
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