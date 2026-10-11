Frío y chances de lluvia en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este domingo
La ciudad tendrá un fin de semana con cambios en las condiciones meteorológicas. Cómo seguirá el panorama durante las próximas horas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este domingo una jornada fresca, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 14°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana se esperan probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, por lo que no se descarta la presencia de lluvias. Hacia la tarde, las chances bajarán al 0%-10%, mientras que por la noche se mantendrán en el 0%.
En cuanto al viento, el pronóstico muestra cambios en la dirección predominante a lo largo del día, pasará del sector sureste al este y oscilará entre los 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas que compliquen la jornada.
¿Qué se espera para el lunes feriado?
El lunes 12 de octubre llegará con un panorama más templado: la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 15°C de máxima.
Además, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores de entre el 0% y el 10% durante las distintas franjas del día.
El cielo tendrá nubosidad variable y no se esperan lluvias significativas. En cuanto al viento, rotará del suroeste al sector este y no superará los 22 kilómetros por hora.
Así, el comienzo de la semana tendrá temperaturas apenas más altas que las del domingo, aunque el abrigo seguirá siendo necesario para salir temprano o permanecer al aire libre durante la noche.
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