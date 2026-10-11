Frío y chances de lluvia en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este domingo

Mar del Plata tendrá este domingo una jornada fresca, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 14°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se esperan probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, por lo que no se descarta la presencia de lluvias. Hacia la tarde, las chances bajarán al 0%-10%, mientras que por la noche se mantendrán en el 0%.

En cuanto al viento, el pronóstico muestra cambios en la dirección predominante a lo largo del día, pasará del sector sureste al este y oscilará entre los 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas que compliquen la jornada.

¿Qué se espera para el lunes feriado?

El lunes 12 de octubre llegará con un panorama más templado: la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 15°C de máxima.

Además, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores de entre el 0% y el 10% durante las distintas franjas del día.

El cielo tendrá nubosidad variable y no se esperan lluvias significativas. En cuanto al viento, rotará del suroeste al sector este y no superará los 22 kilómetros por hora.

Así, el comienzo de la semana tendrá temperaturas apenas más altas que las del domingo, aunque el abrigo seguirá siendo necesario para salir temprano o permanecer al aire libre durante la noche.