Los números no mienten: cuánto cuesta reservar en Mar del Plata para el verano en comparación a Brasil

El presupuesto en la ciudad es mucho más bajo que el de sus competidoras.

La planificación para las vacaciones de verano 2027 ya comenzó a marcar tendencia en el mercado turístico, donde los primeros relevamientos permiten comparar presupuestos entre los principales destinos regionales.

Para una semana de estadía en Mar del Plata durante enero, los alquileres de departamentos parten desde los $420.000 para propiedades alejadas de la costa y se ubican entre $525.000 y $840.000 en las unidades ubicadas frente a la playa. Sin embargo, el presupuesto en la ciudad se diferencia del resto de las plazas debido a la amplia oferta de balnearios equipados con servicios integrales.

Mar del Plata, más barata que Brasil y Chile

En las playas locales, la contratación de una carpa para la familia no implica simplemente la sombra en la arena, sino el acceso a un complejo con infraestructura completa que incluye gastronómicos, vestuarios, duchas, piletas y áreas recreativas. En los paradores tradicionales de Punta Mogotes, el alquiler diario de una carpa ronda los $80.000, a lo que se suman $15.000 de estacionamiento. De esta manera, una semana que combine hospedaje básico con la experiencia de balneario completo requiere una inversión de al menos $1.085.000, pudiendo escalar a más de $1.500.000 en opciones frente al mar.

Los valores de Chile doblan los costos de Mar del Plata.

En el mapa de alternativas internacionales, las costas de Chile y Brasil presentan costos expresados en divisas extranjeras que marcan diferencias marcadas según la distancia. En el litoral chileno, una semana de hotel tres estrellas en Viña del Mar promedia los 721.000 pesos chilenos para dos personas, cifra equivalente a unos US$778. Por su parte, la costa brasileña exige un desembolso mayor en hotelería: siete noches con media pensión en la zona de Búzios rondan entre los US$1.305 y US$1.374 por habitación.

Al comparar los paquetes turísticos cerrados con salida desde Buenos Aires, los viajes hacia el sur de Brasil muestran incrementos significativos por el costo de los aéreos. Las ofertas para veranear en Búzios arrancan en los US$1.803 por persona, mientras que los traslados y alojamientos en Florianópolis parten desde los US$2.157 por pasajero. A estos montos en moneda extranjera se les deben adicionar los consumos diarios en la playa y los traslados hacia los aeropuertos.

Búzios es la opción menos económica.

El análisis de tarifas demuestra que la plaza marplatense mantiene una propuesta altamente competitiva cuando se evalúa el costo total por grupo familiar. Mientras que viajar al exterior requiere desembolsar elevadas sumas en pasajes aéreos o extender largos trayectos en auto, la ciudad ofrece la posibilidad de financiar el alojamiento y disfrutar de paradores con prestaciones de primer nivel. De esta forma, Mar del Plata se consolida como la opción más elegida para optimizar el presupuesto.