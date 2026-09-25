¿Verano perdido? Qué esperar del clima en Mar del Plata tras la confirmación del Súper Niño

El verano en Mar del Plata exigirá incluir tanto la lona de playa como el piloto de lluvia. Los modelos del Centro de Coordinación Federal ENOS confirman que el Súper Niño se intensificará notablemente, proyectando precipitaciones un 30% por encima de la media histórica de 100 milímetros mensuales. El sector turístico, por ello, monitorea de cerca las perspectivas del clima. La cifra anticipa una temporada con mayor inestabilidad meteorológica.

Cómo serán los días con el Súper Niño como desafío

A pesar de los pronósticos alarmistas, los especialistas aclaran que no habrá tres meses perdidos ni días de frío polar constante. La característica principal bajo la influencia de este fenómeno serán las tormentas de desarrollo rápido, con chaparrones intensos de 20 a 40 milímetros concentrados en pocas horas. El esquema diario presentará mañanas muy calurosas y húmedas que darán paso a tormentas hacia el final de la tarde. Luego de esos eventos puntuales, las condiciones mejorarán rápidamente en la costa.

Habrá que acostumbrarse a lluvias cortas pero fuertes.

El dato positivo para los veraneantes radica en que la masa de aire tropical mantendrá las marcas térmicas con promedios superiores a los 28°C de máxima. Esta condición evitará los ingresos de frentes fríos prolongados con temperaturas inferiores a los 15°C que suelen arruinar las semanas de playa. La presencia constante de valores elevados garantizará mañanas ideales para disfrutar del mar antes de la formación de nubes. De esta forma, el calor sofocante será el protagonista en los meses de verano.

Desde el sector privado señalan que las consultas no cayeron frente a los informes meteorológicos, aunque sí por la crisis que afronta el turismo. La indicación de los expertos es seguir los alertas de los radares oficiales que avisan con al menos dos horas de anticipación la llegada de celdas de lluvia. La revisión constante permitirá reorganizar las actividades sin perder el día.

Habrá más días de inestabilidad de lo habitual.

La llegada del Súper Niño traerá un escenario de mayor humedad pero con marcas térmicas altas que consolidarán la temporada. Se prevé un promedio de 8 a 10 días con precipitaciones por mes, superando los 5 días habituales de los años neutros. La ciudad balnearia se prepara para recibir a millones de visitantes con una variada agenda de espectáculos y gastronomía, más allá de la playa.