Alarma en el sector hotelero y gastronómico: advierten caída histórica del consumo y piden alivio fiscal

El sector hotelero y gastronómico de Mar del Plata atraviesa un momento crítico, con caída del consumo, aumento de costos y fuerte incertidumbre sobre el futuro inmediato. Que el turismo en la ciudad no ha ido bien en el último tiempo no es novedad, pero de cara a las próximas vacaciones de invierno, el temor de los operadores y comerciantes es creciente.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, aseguró en diálogo con Extra (102.1) que la situación es "crítica".

En ese contexto, valoró el lanzamiento de nuevas líneas de crédito del Banco Provincia, aunque aclaró que se trata de una herramienta limitada frente a la crisis actual. “Son tasas más bajas y pueden servir para algunos emprendimientos o capital de trabajo, pero hoy el problema es de subsistencia”, señaló.

Según explicó, muchos establecimientos enfrentan una situación límite: los ingresos no alcanzan para cubrir los costos básicos. “Hay negocios donde hay que elegir entre pagar cargas o pagar sueldos”, graficó.

Caída del consumo y salarios que no alcanzan

Szkrohal remarcó que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta directamente en el turismo y la gastronomía. “El salario promedio se destina casi por completo a gastos fijos como alquiler, tarifas y alimentos. No queda margen para el esparcimiento”, explicó.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, aseguró que la situación es "crítica".

En esa línea, advirtió que la demanda cayó a niveles históricos, incluso en fines de semana largos. “Puede haber gente en la ciudad, pero no consume como antes. Eso se nota mucho en nuestros establecimientos”, afirmó.

Competencia desigual con los alquileres temporarios

Otro de los puntos que genera preocupación es el crecimiento de los alquileres de departamentos para turismo, que según el sector generan una competencia desigual.

“El problema no es la modalidad, sino las reglas. Un hotel tiene una carga impositiva y laboral muy alta, mientras que un departamento no tiene esos costos”, explicó. Y agregó: “Eso hace que sea mucho más barato y afecta directamente a la hotelería”.

Incertidumbre y riesgo para los puestos de trabajo

De cara a los próximos meses, el panorama es incierto. El referente empresarial advirtió que muchos establecimientos trabajan por debajo del punto de equilibrio, lo que pone en riesgo la continuidad de negocios y empleos.

“Endeudarse es apostar a que esto mejore, pero no hay certezas de cuándo puede pasar”, sostuvo. Y concluyó: “Sin medidas de alivio fiscal o una recuperación del consumo, es muy difícil ver una salida en el corto plazo”.