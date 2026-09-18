Mar del Plata: propuestas para disfrutar todo el año

Existen muchas opciones para disfrutar de Mar del Plata todo el año.

Con 47 kilómetros de costa y una amplia variedad de propuestas, Mar del Plata ofrece múltiples alternativas para disfrutar todo el año. Cada estación es una oportunidad para hacer algo diferente, descubrir nuevos rincones y volver a esos lugares que siempre disfrutamos.

Ya sea en pareja, en familia, con amigos o solos, siempre hay un plan posible: caminar junto al mar, disfrutar de los paisajes naturales, conocer espacios culturales, salir a comer, descubrir nuevas propuestas para la noche o elegir entre una amplia variedad de actividades.

Playa todo el año

Las playas marplatenses se extienden a lo largo de 47 kilómetros y son una de las grandes protagonistas de la ciudad, también fuera del verano. Porque no hace falta esperar a los días de calor para acercarse al mar, caminar por la orilla, respirar aire de la costa y disfrutar del paisaje.

Hay opciones para todos los gustos. Playas más céntricas o alejadas, hacia el norte o el sur, más concurridas o tranquilas, con diferentes tipos de oleaje y una amplia variedad de servicios en sus balnearios. Algunas son elegidas especialmente por las familias, otras por los jóvenes y también están aquellas que cuentan con escuelas de surf y stand up paddle.

¿La mejor idea? Recorrer una diferente cada día y llevarse una experiencia distinta de cada una de ellas.

Sabores Marplatenses

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Mar del Plata y ofrece propuestas para disfrutar durante todo el día.

Los almuerzos y las cenas en la ciudad tienen entre sus protagonistas a los tradicionales platos elaborados con pescados, las cazuelas de mariscos y las carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona.

Para el desayuno o la merienda, los clásicos marplatenses tienen su lugar asegurado: churros, alfajores y medialunas.

Cuando cae el sol, llega el momento de disfrutar de dos bebidas típicas de la ciudad: la cerveza artesanal y el gin. Y para cualquier momento del día, los helados artesanales marplatenses son siempre una buena opción.

Vida nocturna

Cuando cae el sol, Mar del Plata cambia de ritmo y la noche abre un nuevo abanico de propuestas para disfrutar la ciudad.

La oferta es amplia y para todos los gustos: recorrer cervecerías artesanales y bares de fábrica para degustar diferentes estilos, descubrir bares con tragos de autor, visitar vermuterías, disfrutar de una cena en algún restaurante, probar suerte en bingos y casinos, asistir a un espectáculo o bailar en los boliches frente al mar hasta que salga el sol.

La noche marplatense tiene opciones para elegir cómo disfrutarla y hacer que cada salida sea diferente.

La gran oferta cultural

No hace falta esperar a recibir visitas para aprovechar la agenda cultural de Mar del Plata. Durante todo el año, la ciudad ofrece una amplia cartelera de espectáculos para todos los gustos y edades.

Teatro local y nacional, recitales de bandas y artistas de diferentes géneros, charlas, festivales, propuestas teatrales para toda la familia, eventos deportivos y mucho más forman parte de la agenda de la ciudad.

Y para completar el plan, los museos de Mar del Plata invitan a descubrir sus diferentes temáticas y todas las propuestas que tienen cada mes.

Una buena oportunidad para conocer espacios que quizás todavía no visitamos, volver a nuestros favoritos o simplemente elegir qué hacer este fin de semana.

Diversión y entretenimiento

A veces, para cortar con la rutina no hace falta irse lejos. Mar del Plata tiene opciones para vivir nuevas experiencias y hacer actividades diferentes durante todo el año.

Animarse a hacer un paseo aéreo o volar en parapente, descubrir vistas espectaculares desde el mar, alquilar una bicicleta para recorrer la costa o los barrios tradicionales, elegir alguno de los lugares para pasar el día o hacer trekking son algunas de las actividades entre las que se puede elegir. Practicar surf, stand up paddle o golf también son siempre buenas alternativas deportivas.

Y cuando se busca una opción divertida para disfrutar en familia, las propuestas incluyen saltar sin parar en un parque de camas elásticas, poner a prueba la destreza en puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada del primer parque aéreo de la ciudad, o animarse a resolver los desafíos de una sala de escape.

Aire libre y naturaleza

Una de las ventajas de vivir en Mar del Plata es tener naturaleza y espacios para disfrutar al aire libre a pocos kilómetros de casa.

A 30 minutos del centro de la ciudad, Laguna y Sierra de los Padres ofrecen el escenario perfecto para desconectar por unas horas y disfrutar de otras postales de Mar del Plata.

El entorno de bosques de araucarias y montes de eucaliptos convierte a la laguna en un escenario único para disfrutar del aire libre con diferentes propuestas, como hacer un picnic, pescar o practicar remo y canotaje en sus aguas tranquilas.

Muy cerca se encuentra Sierra de los Padres, donde las opciones también son variadas: divertirse en alguno de los establecimientos recreativos, visitar sus centros comerciales, conocer la Gruta de los Pañuelos, almorzar o tomar un café mientras se disfrutan las increíbles vistas de las sierras y los campos cultivados son algunas de las alternativas que ofrece este hermoso barrio.

También se destaca la zona de Chapadmalal por su entorno natural y tranquilo. Este paradisíaco lugar se extiende entre dunas, mar y acantilados y asegura una total desconexión. Se encuentra a 20 minutos de Mar del Plata hacia el sur y está conformado por diferentes urbanizaciones, entre las que se encuentran Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Los clásicos de siempre

Hay lugares de Mar del Plata que conocemos de memoria, que forman parte de nuestra historia y que, sin embargo, cada tanto vale la pena volver a recorrer.

La rambla, los Lobos Marinos, el Torreón del Monje y tantos otros rincones forman parte de esas postales que identificamos como propias. Volver a visitarlos también puede ser una manera de redescubrir la ciudad y mirarla con otros ojos.

Porque vivir en Mar del Plata también es poder disfrutarla todo el año, volver a nuestros lugares favoritos, descubrir otros nuevos y encontrar siempre una excusa para hacer un plan.

Para conocer más propuestas y actividades ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar