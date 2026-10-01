No es como el año pasado: el dato menos pensado sobre la temperatura del próximo verano

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un verano diferente al de los últimos cuatro años. A diferencia del histórico récord de 2022-2023 con 25.6 °C de media y del sofocante 2021-2022 con 24.5 °C, esta temporada en Mar del Plata proyecta un promedio más bajo, de entre 22.5 °C y 23.0 °C. El valor, por lo pronto, ubica al próximo período por debajo de los 23.9 °C registrados en la temporada pasada.

Cómo será el verano 2027 en Mar del Plata

La diferencia principal con los veranos secos de la sequía radica en la frecuencia de las lluvias y la presencia de aire pesado, ambos fenómenos vinculados al Súper Niño. Aunque los 22.8 °C estimados de media sugieren jornadas más frescas, el promedio bajará por las tormentas recurrentes y la nubosidad constante. Ese comportamiento inusual impedirá que las olas de calor duraderas se instalen semanas enteras como ocurrió en 2023.

Las condiciones de humedad se acrecentarán.

A pesar del promedio más bajo, los especialistas advierten que habrá picos térmicos aislados que podrían superar las máximas de años anteriores. En esas jornadas puntuales, las marcas del termómetro pasarán holgadamente los 32 °C y 35 °C en la costa y el interior bonaerense: serán momentos de calor sofocante que durarán poco tiempo antes del ingreso de frentes fríos.

La humedad traída por el Atlántico será la gran protagonista en la franja central del país durante los próximos meses: la combinación poco habitual provocará sensaciones térmicas elevadas en las tardes de sol y noches más frescas con marcas que requerirán abrigo. La alternancia entre valores altos y bajones térmicos cambiará la rutina respecto de los veranos pasados.

La temperatura promedio estará en torno a los 23 grados.

El ránking de las últimas cinco temporadas ubica a este período entre los más inestables de la década para el turismo. Frente a veranos de sol pleno e ininterrumpido, los próximos meses ofrecerán una constante variación entre días calurosos y jornadas templadas. Quienes planifiquen vacaciones deberán revisar los pronósticos semanales para aprovechar las mejores ventanas de buen tiempo.