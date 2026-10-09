Se demora la reglamentación de las apps y crece la preocupación: “Nos va agarrar el verano sin la ordenanza vigente”

Los taxistas reclaman que el Municipio reglamente el funcionamiento de las aplicaciones de transporte antes del verano y advierten sobre la falta de controles y de definiciones.

La reglamentación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata sigue pendiente y genera cada vez más preocupación entre los taxistas, que advierten sobre la consecuencia inevitable de una temporada estival que comenzará sin la ordenanza vigente. “Nos va agarrar el verano sin la reglamentación”, se lamentó Darío López, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis.

La norma sancionada el 18 de junio por el Concejo Deliberante requiere ser reglamentada por el intendente para entrar en vigencia, donde además se añade un período extra de 90 días para que los prestadores se adecúen a los nuevos requisitos. Así entonces, al menor diciembre transitará sin la nueva ordenanza vigente, lo que abre las puertas al arribo de conductores de otros distritos.

La ordenanza establece requisitos para el funcionamiento de las apps: los autos deben tener menos de 15 años de antigüedad y los conductores portar licencia profesional.

En diálogo con 0223, Darío López contó que mantuvieron conversaciones con el intendente Guillermo Montenegro y con el secretario de Legal, Técnico y Hacienda, Mauro Martinelli, quienes les indicaron que el tema se encuentra en proceso de resolución.

“Montenegro nos volvió a reiterar que estaba en Legal y Técnica la reglamentación. Hablamos con Mauro Martinelli y nos dijo que esta semana iba a estar”, señaló López, aunque aclaró que el sector todavía no tiene certezas sobre la fecha en que se firmará la disposición.

Del lado del Ejecutivo municipal, fuentes consultadas por este medio indicaron que “se sigue avanzando con la reglamentación” y que el tema continúa en análisis, aunque no brindaron mayores precisiones sobre los plazos.

Guillermo Montenegro reasumió la intendencia el miércoles y los taxistas ya mantuvieron un diálogo con él.

El temor por la temporada de verano

Para los taxistas, la demora representa un problema que excede la actividad y que también involucra cuestiones vinculadas con la seguridad y los controles en la vía pública. “Nos va a agarrar el verano sin reglamentación y esto va a ser un libertinaje total”, sostuvo López. En ese sentido, planteó su preocupación por la llegada de conductores de distintos puntos del país durante la temporada y reclamó que se establezcan reglas claras para el funcionamiento de las aplicaciones.

El referente del sector también cuestionó el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ordenanza. Según indicó, ya pasaron 113 días desde que se sancionó la normativa y todavía no se completó el proceso necesario para su implementación. “Si hay una ordenanza y hace 113 días que salió, ¿cuál es el motivo de no reglamentarla en forma urgente?”, planteó.

El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza el pasado 18 de junio.

López señaló que los representantes del sector recibieron distintas promesas sobre la inminente resolución del tema, pero remarcó que, hasta el momento, no se tradujeron en una reglamentación firmada. “Primero era Agustín Neme, que nos dijo que ya estaba; ahora Martinelli nos dice que esta semana va a salir”, expresó.

Pese al malestar, aseguró que la intención de los taxistas es sostener el diálogo con el gobierno municipal para encontrar una solución. “Nosotros queremos apostar al canal de diálogo, pero lamentablemente hasta que no veamos firmado por el Ejecutivo, no podemos decir que la ordenanza está vigente”, afirmó.